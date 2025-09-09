「みなみまぐろ大とろ」が110円はめっちゃお得では...。はま寿司で「旨ねた秋祭り」が始まるよ〜！

全国のはま寿司では、2025年9月9日から「はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り」を開催します。

110円で楽しめるのは3商品

9月9日から開催される「はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り」では、『みなみまぐろ大とろ』をはじめとする"旨ねた"が揃います。

その中でも、下記3商品は110円で楽しむことができます。

・みなみまぐろ大とろ

"まぐろの女王"とも呼ばれ、脂がのったとろけるような味わいです。

・あぶらがれい

脂のりが良く、柔らかな身が特長です。

・黒みる貝

程よい甘みと濃厚な旨みを堪能できる一皿です。

もちろん、その他のメニューも充実しています。

コリコリとした食感の『あわび』、豚肉の旨みを柚子胡椒の風味が引き立てる『炙り豚とろ（柚子胡椒のせ）』や、なめらかで濃厚な味わいをポン酢ジュレでさっぱり楽しめる『あんきも軍艦』、やわらかな金目鯛をサクっと揚げた『青森県産 金目鯛の天ぷら握り』（各176円）が登場。さらに、"至福の一貫シリーズ"として食べ応え抜群の『大えびフライ握り』（319円）も販売されます。

また、サイドメニューやスイーツも豊富なラインアップ。

特製中太麺に豚骨と鶏ガラの旨みを凝縮したスープがよく絡む『横浜家系ラーメン』（429円）、濃厚な味わいとつるりとした食感がマッチする『コク旨あんきも茶碗蒸し』（319円）、高い糖度が特長の希少な品種を使用した『今金（いまかね）男爵チーズいももち』（242円）や、くちどけの良いホイップとの相性が抜群の『和栗モンブラン』（297円）も楽しむことができます。

商品は、いずれもなくなり次第終了です。一部店舗では、販売期間が異なります。

9月9日10時30分から13日23時59分までの期間、抽選で80人にお食事優待券3000円分が当たるキャンペーンも実施。詳細は公式Xから確認できます。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部