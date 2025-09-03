ゆっくり商品を選んでいたのに会計で「バスの時間が…」「急いでる！」というお客さん!!無茶ぶりからの店員の神対応に驚く【作者に聞く】
雑貨屋に勤めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんのところにとても急いでいるお客さんが現われた。今回は、オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの「独女日記 」 より『プロ根性』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■無茶ぶりしてくるお客さんに「すごい！」と言わせたくなった、プロの意地
購入した商品をプレゼント用に梱包してほしいというお客さん。しかし、「どのくらいかかりますか？ちょっと急いでいるので…」という。何分とはっきりした回答ができないため「包装紙で包むので、少々お時間がかかります」というと、「バズの時間が…」とお客さんは言う。
オムニウッチーさんは、「いやいや、ゆっくり選んでいたじゃないの。バスの時間があるならもう少し早くお会計に来てくれればいいのに」と思ったそう。しかし、「かしこまりました」とできるだけ迅速に丁寧にプレゼント梱包を頑張り、お客さんの予想を上回る早さで仕上げた。
プロの本気を見たお客さんは「す、すごい！」と感動。「このときはたまたま間に合いましたが絶対ではないので、ラッピング希望の場合は時間がかかることをご承知おきください」とオムニウッチーさんは話す。同業者も同じ経験があるようで、「ラッピングしてほしいのに発車時刻の帳尻まで合わせようとするの困る」「すごい接客のプロ」「私はラッピング一瞬で出来ない、神技！」などの声が届いた。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
■無茶ぶりしてくるお客さんに「すごい！」と言わせたくなった、プロの意地
購入した商品をプレゼント用に梱包してほしいというお客さん。しかし、「どのくらいかかりますか？ちょっと急いでいるので…」という。何分とはっきりした回答ができないため「包装紙で包むので、少々お時間がかかります」というと、「バズの時間が…」とお客さんは言う。
オムニウッチーさんは、「いやいや、ゆっくり選んでいたじゃないの。バスの時間があるならもう少し早くお会計に来てくれればいいのに」と思ったそう。しかし、「かしこまりました」とできるだけ迅速に丁寧にプレゼント梱包を頑張り、お客さんの予想を上回る早さで仕上げた。
プロの本気を見たお客さんは「す、すごい！」と感動。「このときはたまたま間に合いましたが絶対ではないので、ラッピング希望の場合は時間がかかることをご承知おきください」とオムニウッチーさんは話す。同業者も同じ経験があるようで、「ラッピングしてほしいのに発車時刻の帳尻まで合わせようとするの困る」「すごい接客のプロ」「私はラッピング一瞬で出来ない、神技！」などの声が届いた。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。