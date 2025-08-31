8月31日の運勢第1位は牡羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡羊座

好きな気持ち、これからどうしたいのか。そういう、恋についての想いを伝えることで、恋が願いどおりに動いていく嬉しい日！伝えるときのポイントは、優しくて暖かい雰囲気を出すこと。少し甘えるくらいのムードが、異性の心を盛り上げます。

★第2位……獅子座

何をしていても、自然に｢楽しい！｣という気分になれる嬉しい日。あなたが笑えば、周りの人の気分も明るくなります。今日は、大きな声で人に話しかけるように心がけてみて。ハリのある声が、笑顔と楽しさをさらに大きくします。

★第3位……射手座

何のために自分がこの仕事をしているのか。この仕事をすることで、どんなふうに社会に貢献できているのか。今日は、そういうことがクッキリと見えてきそう。仕事に誇りを持つことができるのです。それを人に話すことで、さらに充実が深くなるでしょう。

★第4位……水瓶座

誰にも何にも縛られず、心から自由に行動できると思える日です。だからといって、ひとり行動にこだわる必要はありません。むしろ、人を誘って一緒に行動することで、充実感が深まるはず。気が合う友達と好きなことをして楽しんでください。

★第5位……天秤座

好きだからこそ、異性が相手だからこそ言えないことも、普段はあるかもしれません。しかし今日は、伝えたいことはしっかりと伝えることができる日。きちんと伝えようとするよりも、甘いムードを作るのが今日のオススメ。嬉しい言葉が返って来るはず。