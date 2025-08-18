大人が似合う「上品ワンピ」→【GUセール】で1,490円になってた、、！

サッと着るだけで優雅な雰囲気を纏える上品めのワンピースは、一枚持っておくと何かと頼れそう。そんな大人がゲットしておきたい高見えワンピが、【GU（ジーユー）】でお値下げ中です。きちんと感のある襟付きワンピや、ヘルシーに着られそうなミニワンピなど、大人におすすめのセール中ワンピを、コーディネートとともに紹介します。

きちんと感も演出できるティアードワンピ

【GU】「ティアードワンピース（半袖）Z」\1,490（税込・セール価格）

首周りがすっきり見える、スキッパー襟のシャツワンピース。ふんわりと広がるティアードスカートの、美シルエットもポイントです。襟付きできちんと感があり、品のあるワンピースなので、着るだけで好印象が狙えそう。一枚でサマになる高見えワンピースが欲しい人にぴったりのアイテムです。カラーはブラックがドット柄と無地の2種、ナチュラルな色味のベージュ、淡い色味のパープルの4色展開。

スカートとのレイヤードでふんわり感アップ

スタッフErinaさんは、ワンピースの下に真っ白なティアードスカートをレイヤード。レイヤードによってボリューム感がさらに増して、裾に向かって広がるシルエットがよりきれいに見えます。着こなしについて「ボタンを少し外すと中のスカートも見えて可愛いですよ」と工夫を紹介。足元にきれいめなサンダルを合わせて女性らしさを引き立てたら、くしゅっとしたブルーのバッグを差し色にし、コーディネートに華を添えます。

ふんわりシルエットのミニ丈ワンピース

【GU】「コットンティアードミニワンピース（5分袖）」\1,490（税込・セール価格）

きれいに広がるティアードスカートがチャームポイントの、ミニ丈ワンピース。夏らしく軽やかな、コットン素材が使われています。ほどよいボリュームの袖口で、さりげなく二の腕をカバーできるのも、大人にとって頼もしいポイント。胸元についた2つのリボンモチーフは、ワンピースの可愛らしさをさらに引き立てています。オフホワイト、ブラック、ブルーの3色展開で、どの色にもペチコートが付属。

チュニックとして着こなすのもおしゃれ

スタッフのErinaさんによると、「1枚で着ても可愛いのですが大人女子はチュニックとして着用するのがオススメです」とのこと。淡いグリーンのリブパンツを合わせ、今っぽい淡色コーデを作っています。ワンピースのデザインとリンクさせ、足元にもリボンモチーフを取り入れて、可愛らしさをプラス。メッシュバッグで季節感をさらに高めたら、夏らしいさわやかなコーディネートの完成です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Hina.W