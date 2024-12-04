¤Ò¤í¤æ¤­»á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤­»á¤¬£±Æü¤Ë£Ø¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿µ­»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¡ØÆüËÜ¤Çº¸ÇÉ¤¬¤¢¤Þ¤ê¿­¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤Ï²¿¸Î¤«¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ìä¤¤¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¡¢¸ºÀÇ¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤Î³ÈÂç¤ò¼çÍ×À¯ºö¤Ë¤·¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«Ë¡°Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ïº¸ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ­¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤â½½Ê¬¤Ëº¸ÇÉ¤Î»Ù»ý¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£

¡¡½°±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¡¢¡Ö£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×°ú¤­¾å¤²¤¬¼«Ì±¡¦¸øÌÀÍ¿ÅÞ¤È¤â¹ç°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¶¦»ºÅÞ¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ëµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ï¡Öº¸ÇÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·Á¤À¡£

¡¡¤³¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¤ÏÃæÆ»º¸ÇÉ¤Ç¤´¤¯°ìÉô¤Ë±¦¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤â¥ê¥Ù¥é¥ëº¸Íã¤À¤è¡×¡Öº£¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤¬º¸ÇÉ¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ïº¸±¦Î¾Êý¤ÎÀ¯ºö¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃæÆ»¤«¤È¡×¡Ö±¦¤Ç¤âº¸¤Ç¤â¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é²¿¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£