春日部市内を謎を解きながら観光も！共力KASUKABE『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』

「一般社団法人 共力KASUKABE」は、春日部市内を謎を解きながら観光もできる冊子『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』を2024年8月1日(木)に発売します。

一般社団法人 共力KASUKABE『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』

発売日 :2024年8月1日

店頭販売価格 :1,760円(税込)

ネット販売価格:2,000円(送料・税込み)

販売場所 :S-terrasse・おづつみ園・お茶とパンの店 tePle・

赤沼ロマンブルーイング・ぷらっとかすかべ など

対象 :小学生以上推奨(大人だけでも楽しめます)

所要時間 :約1時間半〜2時間

スタート地点 :春日部駅東口

ゴール地点 :春日部市役所

埼玉県春日部市の更なる活性化を目的に、地場企業3社(三州製菓/おづつみ園/株式会社筒屋)が力を合わせ活動する「一般社団法人 共力KASUKABE」は、春日部市内を謎を解きながら観光もできる冊子『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』を2024年8月1日(木)に発売!

◆日時 :2024年7月29日(月)15:00-16:00

◆会場 :春日部市役所 ひだまりホール

(埼玉県春日部市中央七丁目2番地1)

◆主催 :一般社団法人 共力KASUKABE

◆登壇者 :一般社団法人 共力KASUKABE

代表理事:斉之平 一隆/理事:筒野 広康

一般社団法人 春日部市観光協会会長:斉之平 伸一

インバイトジャパン代表取締役:山田 敦子

春日部市長:岩谷 一弘

特別ゲスト:野原しんのすけ君

司会 :Dooox 浅香 豪

それに先立ちまして、春日部市役所のひだまりホールにて記者発表会を執り行なわれました。

■登壇者コメント

【一般社団法人 共力KASUKABE代表 コメント】

『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』を通じて、春日部にしかない魅力を再発見し、愛着を深めてもらいたいと考えています。

地元の方々にも、改めて春日部の魅力に気づいてもらうきっかけになれば嬉しいです。

【一般社団法人 春日部市観光協会 会長 コメント】

『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』は、ファミリー層はもちろんのこと、海外からの観光客誘致にも繋がると思っています。

多様なニーズに対応できる観光コンテンツとして、積極的にPRしていきたいです。

【春日部市長 コメント】

『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』を通じて、多くの方々に春日部市の魅力を知っていただける良い機会になることと期待しています。

市の取り組みと本プロジェクトが相乗効果を上げ、観光振興や地域の活性化といった良い成果を生み出していくことを期待しています。

■『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』概要

「なぞたび」とは、地図を手がかりに街の様々なスポットを巡り、ヒントを探して謎を解き進める謎解きゲームです。

本書『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』はインバイトジャパン株式会社の制作協力を受け、日本語と合わせて英語表記もあり、春日部市近郊の方を含めた日本国内の方はもちろん、世界各国の皆様も楽しめるコンテンツとなっています。

