¡í¥Ô¥¶¼ª¡í¤¬¼çÌò¤Ë¡ª¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶»Ë¾å¡Ö½é¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤è¢ö
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î18Æü¤«¤é5·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥¶¼ª¡×¤À¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¾¦ÉÊ4¼ï¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹¥¤¤Ê¥Ô¥¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡ª
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥¶¼ª¤À¤±¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Á¡¼¥º¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¡Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë
¡¦¥Á¡¼¥º¥ó¥í¡¼¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¡Ê¥¯¥é¥¹¥È¡Ë
¡¦¥Á¥§¥À¡¼¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ä¥¤¥¹¥È¡Ê¥¯¥é¥¹¥È¡Ë
¡¦5¥Á¡¼¥º¥Ä¥¤¥¹¥È¡Ê¥¯¥é¥¹¥È¡Ë
¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢100%¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º¤ò¡¢¥Ô¥¶¤Î¡Ö¼ª¡×¤Ç¥Ä¥¤¥¹¥È¤·¤ÆÊñ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¡¼¥ª¥¤¥ë¤È¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë2ËÜÆþ¤ê¤È¡¢¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤4ËÜÆþ¤ê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¡¼¥º¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î²Á³Ê¡Û
¡¦2ËÜÆþ¤ê¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥×ÍÑ¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡§299±ß
¡¦2ËÜÆþ¤ê¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥×ÍÑ¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Ê¤·¡Ë¡§250±ß
¡¦4ËÜÆþ¤ê¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥×ÍÑ¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡§450±ß
¡¦4ËÜÆþ¤ê¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥×ÍÑ¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Ê¤·¡Ë¡§399±ß
¡¦¥Þ¥¤¥É¥ß¥Î ¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼ÁªÂò¡§¡Ü50±ß
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë3¼ïÎà¤Î¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¼ª¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥º¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì390±ß¤«¤é670±ßÄÉ²Ã¤¹¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ô¥¶¤Ë¥Á¡¼¥º´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥¯¥é¥¹¥È¤ÎÎÁ¶â¡Û¢¨¥Ï¥ó¥É¥È¥¹¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¥È¡Ë¤Î¥Ô¥¶Á´¼ï¤¬ÂÐ¾Ý¡¦¥Á¡¼¥º¥ó¥í¡¼¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¡§S¥µ¥¤¥º¡Ü390±ß¡¿M¥µ¥¤¥º¡Ü490±ß¡¿L¥µ¥¤¥º¡Ü570±ß¡¦¥Á¥§¥À¡¼¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ä¥¤¥¹¥È¡§S¥µ¥¤¥º¡Ü490±ß¡¿M¥µ¥¤¥º¡Ü590±ß¡¿L¥µ¥¤¥º¡Ü670±ß¡¦5¥Á¡¼¥º¥Ä¥¤¥¹¥È¡§S¥µ¥¤¥º¡Ü440±ß¡¿M¥µ¥¤¥º¡Ü540±ß¡¿L¥µ¥¤¥º¡Ü620±ß
¤¤¤º¤ì¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î23Æü¡¦24Æü¤ËÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó4F¥¹¥«¥¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¼ò¡õ¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹2024¡×¤Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Î½ÐÅ¹¤¬·èÄê¡£¥Á¡¼¥º¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£