南アフリカ のケープタウンでは、テーブルマウンテン国立公園近辺での強盗被害が相次いでいる。そんな中、ある強盗が襲った相手に 催涙スプレー をかけられて逃走した。しかし強盗は足を踏み外して山から転落し、死亡した。 南アフリカ のニュースメディア『IOL』などが伝えている。テーブルマウンテン国立公園(Table Mountain National Park)で1月21日、ハイキングをしていたグループが2人組の強盗に襲われた。グループはテーブルマウンテンの景色を楽しみながら進むトレイルコースを選び、「カスティールポート(Kasteelpoort)」というエリアを歩いていた。その途中で2人組の強盗が現われ、携帯電話や腕時計、現金、宝石類を奪われてしまった。強盗に遭った際には「決して抵抗してはいけない」と言われるが、この時に勇敢なハイキングのガイドが2人に 催涙スプレー を噴射したところ、2人とも走り去ったという。

翌日、 南アフリカ 国家警察(SAPS)は「South African National Parks」のパークレンジャーらとともに、盗まれた携帯電話を見つけるために位置情報を確認しようとしたところ、強盗の1人だった男がハイキングコースから外れた場所で倒れているのを発見した。すでに死亡していた男は20代半ばと見られ、盗まれた携帯電話2台が見つかった。この男は 催涙スプレー をかけられて足を踏み外し、山から転落したと推測されている。なお、もう1人の強盗の行方は分かっていない。観光客の多いこの時期、テーブルマウンテン国立公園近辺での犯罪は激増しており、ハイキンググループが被害に遭った同日の午後3時には、テーブルマウンテンの近くにある「ライオンズヘッド」のハイキングコースを1人で歩いていた日本人女性が強盗および強姦未遂の被害に遭っている。1月初めにはケープ州政府、ケープタウン市、国立公園などが協力し、ケープタウンの自然を安心して楽しんでもらえるように監視カメラの設置や警察のパトロール時間の延長などのサービス向上のため、およそ400万ランド(約3100万円)が州政府から提供されたばかりだった。