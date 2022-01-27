¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ë¼¡½÷ÃÂÀ¸¡ª
¿Í´Ö¤ÎÈþ¾¯½÷¤È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î·»Äï¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶ØÃÇ¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¡£Æ±ºî¤È¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¡Ø¥ì¥¬¥·¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¢¥é¥ê¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ë¡¢Æó¿ÍÌÜ¤Î½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÊÆPeople¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥·¥å¡¼¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥«¥·¥¢¥Î¡Ê¡ØNCIS¡§¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡Ù¡Ë¤Ï¡¢1·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥«¥¤¥ê¡¼¤¬ÉÂ±¡¤Ç¿·À¸»ù¤Î¥É¥í¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥·¥å¡¼¤ò¸«¾å¤²¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼¡½÷¤È¤Ê¤ë¥É¥í¥·¡¼¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¶»¤Î¾å¤ÇµÙ¤à°¦Ì¼¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Kiley Casciano Davis(@kileycasciano)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
°ìÊý¥Þ¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å9»þ51Ê¬¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂÎ½Å¤Ï7¥Ý¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£¡ÖÉã¿Æ¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¤ÈÀÄ¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯Èþ¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤¿¡£
¥Þ¥·¥å¡¼¤ÈºÊ¥«¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿ôÆüÁ°¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë·ëº§¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯3·î¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¥ê¥×¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯8·î¡¢"¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹²È£´¿ÍÌÜ¤Î²ÈÂ²¤¬¤â¤¦¤¹¤°ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£#twoundertwo¡Ê2ºÐ°Ê²¼¤¬Æó¿Í¡Ë" ¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÂèÆó»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Kiley Casciano Davis(@kileycasciano)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥Þ¥·¥å¡¼¡õ¥«¥¤¥ê¡¼¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥«¥·¥¢¥ÎInstagram¤è¤ê