¤¦¤ï¤Ã¥Ö¥éÉ³¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¥ï¥²¼¤âÁ´³«¸«¤¨¡Ä¡ª¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ÎÈá·à¤òµß¤Ã¤¿ÌÜ±£¤·Àß·×¤Î¡Ö890±ß¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤¬À¨¤¹¤®¤ë
µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ê¤Î¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡ÄÉ³¸«¤¨¡õ¥ï¥¸«¤¨¤ò´°Á´¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë
µ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÎÉþ¤òÃå¤è¤¦¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶»¸µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ü¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¾ø¤ì¤ë¤·½ë¤¤¤·¡Ä¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Æ¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¡¢¿¼¤á¤ÎV»ú¤Î¥µ¥Þ¡¼Æó¥Ã¥ÈÁÇºà¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¤¤¤Þ¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¡¢¥Ü¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤ÎÈ¾Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤ì¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤«¡Ä¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡ª
¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÅ¬Åö¤ËÃå¤¿·ë²Ì¡¢¶»¸µ¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¬²£¤«¤é¤À¤È¥¬¥Ð¤Ã¤È´Ý¸«¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡¥Ü¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¥Ö¥éÉ³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¿¤ê¡Ä¡£
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤â²¿Ëç¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¤¬Âç¤¤á¤Ë¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¶»¸µ¤Ï¤¦¤Þ¤¯±£¤»¤Æ¤â¥ï¥¤Þ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤º¡ª¡ª
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë»È¤¦¤È¥´¥ï¥´¥ï¤¹¤ë¤·½ë¤¤¤·¡Ä¡£
¶»¸µ¤â¥Ö¥éÉ³¤â¥ï¥²¼¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¡ª¡©
¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á³«»Ï¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ä
¡Ö¥Ö¥éÉ³±£¤·¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Âç¤¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÈ¯¸«¡ª
Î¢µ¯ÌÓ²Ã¹©¤ÇÍÌ¾¤Ê²ñ¼Ò¤é¤·¤¯¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×6,060,000ËçÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¾æ¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ú¤é¤Ã¤Ú¤é¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ä¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯È¾³Û¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¡ª¡ª
¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç¡¡1780±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤Î890±ß¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥á¸µ¤Ç¥Ý¥Á¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¡ÄÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª
º£Ç¯Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¥À¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡þÈþ¤æ¤ë¡¡¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¥Ö¥éÉ³±£¤·¥¤¥ó¥Ê¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡¡¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡¡L¥µ¥¤¥º¡¡¥«¥é¡¼¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¡1780±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß)¡¡
¢¨²Á³Ê¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç¡¡1780±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤¬50¡ó¥ª¥Õ¤Î890±ß¡ª
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¡¢¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥Ö¥éÉ³±£¤·¡×¤Ë¥É¥¤Ã¡£
²¼Ãå¤Î¸ªÉ³¤¬¸«¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥·¥ã¥ì°ÊÁ°¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¹©É×¤À¤±¤Ç¤â°Â¿´¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Û¤«¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡À¸ÃÏ¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¢Â¦¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDEOSafe¡×¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Ç¡¢¹³¶Ý¡¢ËÉ½¡¢Â®´¥À¤È²Æ¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¥¤¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¯µ¨Àá¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬¿Ü¡£
¤Ù¤¿¤Ù¤¿¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤´À¤¸¤ß¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÉô²°´³¤·¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÇß±«¤Î»þ´ü¤Ï¡¢´¥¤¤ä¤¹¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«´¥¤«¤Ê¤¤ÀöÂõÊª¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡£¡£
¤³¤Î¤¯¤é¤¤ÎÃ¤·¤¯¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ëÁÇºà¤À¤È¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Ö¥éÉ³¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÌÜ±£¤·Àß·×
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸ª¤Ò¤â¤ËÉý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥éÉ³¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶»¤ÎÃ«´Ö¤È¥ï¥¤Î²¼¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É±£¤ì¤ëÌÜ±£¤·¤ÎÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶»¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢º¿¹ü¸«¤¨¤·¤Ä¤Ä¡¢½ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤³«¤²Ã¸º¡£
¶»¸µ¤«¤é¿þ¤Þ¤Ç¤ÏÌó42Ñ¡£¤³¤ÎÄ¹¤µ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¤È¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
³«¤¤¹¤®¤ë¤È¶»¤ÎÃ«´Ö¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¹â¤µ¡£
¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤¬¥´¥à»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤âÃ«´Ö¤Î°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤½¤ÎÄ¹¤µ¤â¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¾æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÏÆ¤Î²¼¤â¤¤Á¤ó¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤âÂ®´¥À¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´À¤ò¤«¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ë¤¤»þ¤Ï1Ëç¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¡£
¥ï¥²¼¤â¶»¸µ¤âÇØÃæ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ÏÁ´Êý°Ì¤Ç¤¦¤Þ¡¼¤¯±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ç¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ½ë¤¤»þ¤Ïµ¤·Ú¤ËÃ¦¤²¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡ÉáÄÌ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÀäÂÐÃ¦¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÃ¦¤²¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡ª¡ª¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
Ã«´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê±£¤»¤ÆÆ©¤±´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»öÍÑ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤âÊØÍø¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡¢¤É¤Á¤é¤âÃå²ó¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Î»ëÀþ¤â¤³¤ì¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤·¡ª
¤³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ç¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
ÍÎÉþÂô»³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤Áª¤Ö¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ä¤È²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÎÉþÇã¤¦Á°¤Ë¡¢¤³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÇã¤¦Êý¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÎÉþ¤¬Éü³è¤·¤ÆÍÎÉþÁª¤Ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò·Ï¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤äÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¥·¥ã¥Ä¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
º£¤Þ¤Ç¤Ï²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤È¡¢½Å¤ÍÃå¤Ï½ë¤¤¤Ê¡Ä¤ÈÃå¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡¢¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯³°½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Îä´¶ÁÇºà¤Ç¾æ¤¬10cmÄ¹¤¤¿·ºî¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ã¤Æ¤âµ¡Ç½Åª¤ÇÃå¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ë¥Ã¥È¤â¥³¡¼¥Ç¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤ÇÄ«¤ÎÍÎÉþÁª¤Ó¤¬¥°¥°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤â³Ú¤·¤á¤ë·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ç¤·¤¿¡£Çã¤¤Â¤·¤Þ¤¹¡ª
Ê¸¡á¥Ý¥Æ¥³