カナダのトロントから驚くようなニュースが飛び込んできた。19歳の女が高層マンションの45階バルコニーから、椅子2脚を階下にある高速道路に向けて放り投げたのだ。女の行動が撮影された動画がソーシャルメディアで公開されると瞬く間に拡散し、多くの人から非難の声が殺到した。『National Post』『Toronto Sun』『Fox 5 NY』などが伝えている。売名を狙っての行為なのか。トロントに一時滞在していた19歳のインスタグラマー、マルセラ・ゾイアは2月9日午前10時頃、高層マンションの45階バルコニーからパティオ用の椅子2脚を階下へ投げ落とすという常軌を逸した行為に及んだ。撮影された動画を見ると、「Good morning(おはよう)」のキャプションとともに、バルコニーにいるマルセラが椅子を掴むなり階下の混雑した高速道路に向かって放り投げる姿が捉えられている。椅子が宙を舞いながら地面に落下していくところも映っているが、投げ落とされた椅子が受ける衝撃は想像に難くなく、人や車に著しい危害を加える可能性があることは明らかだ。この動画がソーシャルメディアに投稿されると、ネット上では怒りの声が相次ぎ、トロント警察にも多くの通報が寄せられた。動画公開の時点では女の身元が判明していなかったため、情報提供を呼びかけ身元判明に急いだ同警察は、2月12日に女がマルセラ・ゾイアであると確認した後、弁護士を通して女に出頭を促した。マルセラは13日の午前7時頃、トロント警察への出頭に続いて裁判所へも出廷した。この直前、マルセラは自身のInstagramにハートマーク付きで「Court day(裁判所への出廷日)」と言葉を添えた自撮りを公開している。現在その投稿は削除されているようだが、自身が犯した行為への反省などまるで見られない様子で、弁護士を伴って裁判所から出てきた際にも口元に笑みを浮かべるマルセラの姿がメディアで報じられた。マルセラが階上から放り投げた椅子2脚は、高層マンションのフロントエントランス近くに落ちていたという。幸いにも怪我人は出なかったが、デイヴィッド・ホプキンソン巡査は「無神経な行為に他なりません。この迷惑行為で誰かが命を落とすこともあり得たのです。動画を見て、彼女の行為を愚かだと感じない人はいないでしょう」と話している。警察によると、マルセラは他にも物をバルコニーから投げ落としていたようだ。グレッグ・レズリー弁護士は、「依頼人は行為を恥じており、世間を怒らせたことも理解している。誰も傷つけるつもりなどなく、しなければよかったと口にしていた」と述べたが、マルセラは人々の命を危険に晒し5,000カナダドル(約42万円)未満の器物を破損した罪、公的不法妨害の計3件の罪で起訴された。警察が調べたところによると、マルセラがいたマンションは短期契約者にレンタルされていたもので、このマンションを貸し出していたサイト「Airbnb」側は、マルセラが同サイトの使用者であったか否かという事実は現時点では不明としながらも、このマンションのゲスト予約を今後は見合わせることを警察へ報告した。この件を知ったトロント市のジョン・トリー市長は、「これは単なる悪ふざけで済まされることではない。重大な人身事故を引き起こした可能性もある、極めて無責任な行為だ」とマルセラを非難した。一方、保釈金2,000カナダドル(約17万円)を支払い保釈されたマルセラは、3月22日に裁判所への再出廷が予定されているが、Instagramアカウントに「お詫び」としてリンク先を添付し、ブラジルの国旗を添えてこのように綴った。「私の行為に怒りを感じたみなさん、ごめんなさい! 本当に後悔しているし責任は取るけれど、誰も怪我はしていないし、酔っていただけなんだから嫌がらせするのは止めて。カナダ人ってもっといい人だと思ってたけど違うのね。ここは寒すぎるし、出て行くわ。」マルセラのアカウントには現在も非難の声が殺到しており、このニュースを知った人からも「なにこの女。反省の色まるでなし」「完全な売名行為だね」「動画を撮影した奴も同罪だろう」「大惨事になる可能性だってあったんだから、悪質な悪戯では済まないよね」「お前がバルコニーから落ちればいい」「出廷した時の笑みがふてぶてしすぎる」「こんな女、刑務所行きにしろ!」といった声が相次いでいる。画像は『Fox 5 NY 2019年2月13日付「Woman charged with tossing chairs from Canada high-rise」』『National Post 2019年2月13日付「Toronto woman, 19, faces three charges after allegedly throwing chair from condo balcony」(Jack Boland/Toronto Sun/Postmedia Network)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)