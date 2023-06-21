「タイタニック」見学の潜水艇が行方不明
『「タイタニック」見学の潜水艇が行方不明』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年7月3日
2023年7月1日
2023年6月29日
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遺体とみられるものも タイタニック見学の潜水艇、「破片」引き揚げ
その破片が28日、カナダ東部ニューファンドランド島の港に引き揚げられた
日テレNEWS NNN
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乗員5人が死亡したタイタニック観光の潜水艇、破片を海底から引き揚げ
28日、海から引き揚げられた潜水艇の破片がカナダ東部の島に到着した
ABEMA TIMES
2023年6月24日
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フジテレビで「タイタニック」放送 潜水艇事故を受けテロップで注意喚起
同日の放送では、潜水艇の事故を受けてテロップで注意喚起した
スポニチアネックス
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タイタニック潜水艇、乗船した5人は痛みを感じる前に死亡？ミリ秒で爆縮か
何かが船体を破壊した場合、「ミリ秒以内に起こるでしょう」と識者は語る
東スポWEB
2023年6月23日
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潜水艇事故「タイタニック」の監督「誘われたが興味がなかった」
映画「タイタニック」のキャメロン監督はツアーの運営会社を批判
FNNプライムオンライン
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「タイタニック」の監督 潜水艇事故とタイタニック事故の「類似点」に言及
潜水艇「タイタン」の事故とタイタニック号の事故について言及
共同通信
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タイタニック見学ツアーの潜水艇事故 調査の長期化は必至か
米沿岸警備隊の幹部は22日、原因究明は「複雑な作業になる」と指摘した
共同通信
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映画「タイタニック」放送のフジテレビ、潜水艇の事故を受け追悼コメント
23日、タイタニック号の残骸を探索する潜水艇の事故にコメントした
オリコンニュース
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映画「タイタニック」予定通り放送へ 潜水艇事故を受け賛否の声
フジテレビが映画「タイタニック」を予定通り放送することがネットで話題に
女性自身
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前澤友作氏、潜水艇事故に言及「マリアナ海溝を目指す自分としても…」
前澤友作氏がTwitterで「5人のご冥福をお祈りします」とコメントした
スポニチアネックス
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「タイタン」は潜水開始から数時間後に大破か 現場海域で爆発音
潜水から数時間後に、現場海域で爆発音のようなものが検出されたとの情報も
日テレNEWS NNN
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不明潜水艇の運営会社CEO「いくつかルールを破った」と2年前に認めていた
今回潜水艇を操縦したとされる運営会社CEOの2年前のインタビュー動画を紹介
東スポWEB
2023年6月22日
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観光ツアーで潜水艇不明に 運営する米会社にズサンな管理の疑いが浮上
潜水艇を運営する米会社の疑惑について、東スポが取り上げた
東スポWEB
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不明の潜水艦、昔のゲーム機で制御…過去のインタビューが話題に
運営会社の創業者兼CEOが応じた昨年のインタビュー映像が注目を集めている
ギズモード・ジャパン