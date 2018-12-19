札幌市の爆発事件
『札幌市の爆発事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年6月16日
2019年12月2日
2019年6月16日
2019年4月27日
2019年1月17日
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説明不足だったスプレー缶による消臭「知られたら売れなくなる」
消臭サービスは1回1万〜2万円だが、スプレー缶の仕入れ価格は1本約1000円
読売新聞オンライン
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「店長のスプレー噴射止めようと」札幌市の不動仲介店爆発から1カ月
20代の男性従業員は、店長がスプレー缶を噴射させたと話しているという
読売新聞オンライン
2019年1月11日
2018年12月31日
2018年12月28日
2018年12月23日
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札幌の爆発事故 店舗から240本以上の消臭スプレー缶が見つかる
爆発が起きたとされる店舗から、消臭スプレー缶が240本以上見つかったそう
日テレNEWS NNN
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札幌の爆発事故 巻き込まれてけがをした男性が当時の様子を語る
巻き込まれて負傷した男性は「恐怖は消えない」と当時の様子を語る
読売新聞オンライン
2018年12月22日
2018年12月21日
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料金徴収も作業せず…爆発事故のアパマンに「詐欺罪が成立」と弁護士
消臭サービスで1万〜2万円の料金を徴収し、実施しないケースがあったそうだ
日刊ゲンダイDIGITAL
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札幌の爆発 屋内で噴射の理由は「火事と勘違いされると思った」
不動産店の店長らは、屋外だと「火事と勘違いされると思った」と話している
ライブドアニュース速報
2018年12月20日
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アパマンの消臭サービス未施行 同様の事例がないか実態調査へ
同店舗で、顧客と契約した消臭サービスを実施しないケースがあったという
東スポWEB
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札幌の爆発 建物の外にあるプロパンガスボンベの配管が外れガス漏れ
プロパンガスのボンベの配管が外れていたという
共同通信