新潟県知事の女性問題
『新潟県知事の女性問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年4月29日
2018年4月22日
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松本人志が新潟県知事の買春騒動に持論「相手が複数だと恋愛ではない」
米山知事の行動に対し、「相手が複数だとそれは恋愛ではない」と松本人志
オトナンサー
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橋下徹氏、米山知事に「大嫌い」 選挙でのエピソードを暴露
「寒い中行った」「常識もないヤツやなと思った」と振り返る橋下氏
ABEMA TIMES
2018年4月19日
2018年4月18日
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米山隆一知事が出会い系にハマった理由「無理せず愛されるのが楽」
出会い系サイトを利用した理由についてもコメント
J-CASTニュース
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米山隆一知事の「買春」を女子大生が告白 1回3万円受け取っていた
ある女子大生は月に1度会う関係で、1回あたり3万円を受け取っていたと証言
文春オンライン
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新潟県の米山隆一知事が辞職の意向 18日夕方に記者会見へ
18日夕方に記者会見を開き、辞職を発表する予定とのこと
日テレNEWS NNN
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米山知事の母親を「とくダネ」が独自取材 「ちゃんとけじめを」
番組では知事の母親を独自取材し、交際歴や今回の女性問題について質問
スポーツ報知