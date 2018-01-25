春日野部屋の暴行問題
『春日野部屋の暴行問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年2月21日
2018年2月10日
2018年2月2日
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春日野親方が八百長問題で廃業した元力士・春日錦に「口止め」か 音声公開
春日野親方と八百長問題で廃業した元力士・春日錦とのやり取り
文春オンライン
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春日野親方 元力士への「口止め」疑惑を釈明「口封じなどではない」
「春日錦に『正直に話しなさい』と言ってまいりました」とコメント
スポニチアネックス
2018年1月31日
2018年1月28日
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ウエンツ瑛士が相撲協会のあり方に意見 体質改善は「単純に無理」
相撲協会について「（体質改善は）単純に無理じゃないかな」とコメント
トピックニュース
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春日野部屋の暴行問題に元関脇・貴闘力が言及「相撲協会の考え方が甘い」
春日野部屋の暴行問題について「相撲協会の考え方が甘い」と断じた
スポーツ報知
2018年1月27日
2018年1月26日
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春日野部屋の暴行事件で被害者が損害賠償を請求 親方と元力士に3000万円
被害者が、親方と元力士に3000万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した
東スポWEB
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春日野親方の「もう辞めてますから」に記者が絶句「残念でならない」
被害者・加害者ともに「もう辞めてますから」と語った春日野親方に絶句
スポーツ報知
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「バイキング」で相撲界にダメ出し 坂上忍「角界の常識は世間の非常識」
「角界の常識は世間の非常識って言っていいんじゃないですか」と呆れ顔
スポニチアネックス
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春日野部屋暴行事件、被害者の後遺症「味覚障害は死ぬまで残る」
番組の取材に被害者は、後遺症で死ぬまで味覚障害が残ると言われたと告白
スポーツ報知
2018年1月25日
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3年以上前の力士傷害事件 春日野親方が当時、貴乃花親方に報告か
春日野親方は「当時の貴乃花危機管理部長と理事長」に報告したと明言
J-CASTニュース
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春日野親方が傷害事件の隠蔽を否定 北の湖理事長らに報告と主張
当時の相撲協会の北の湖理事長らに報告したと明かし、自身の隠蔽を否定
ライブドアニュース速報
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春日野部屋での傷害事件 被害者の元力士が「とくダネ！」で回顧
被害者である元力士は、事件当時の内容や後遺症が残っていることを明かした
デイリースポーツ
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春日野部屋の暴行問題 受けた力士が本心語る「貴乃花親方みたくして」
被害を受けた元力士は「貴乃花親方みたくして欲しかったですね」と吐露
スポーツ報知
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堀尾正明アナ 貴乃花親方が協会に報告しなかった理由を推測
春日野親方が協会の広報部長である点に、堀尾正明が日馬富士事件の裏を推測
スポーツ報知
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春日野部屋の暴行問題 被害者の元力士が証言「後遺症あります」
被害を受けた弟弟子が番組のインタビューで「後遺症あります」と明かした
スポーツ報知