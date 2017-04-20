浅田真央の現役引退
『浅田真央の現役引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月18日
2018年5月4日
2018年3月7日
2017年12月27日
2017年10月29日
2017年8月3日
2017年5月12日
2017年5月10日
2017年5月6日
2017年5月5日
2017年4月28日
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浅田真央さんが連盟最後の演技要請を拒否と報道、幻の出演計画
世界国別対抗戦のエキシビションで最後の演技をしてもらうよう連盟が要請
女性自身
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浅田真央さんが表彰祝賀会でスピーチ 森喜朗氏の前で痛快なコメント
「失敗を恐れず前進していきたい」と、森喜朗会長の前で痛烈なコメント
デイリースポーツ
2017年4月27日
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浅田真央さんに優秀選手の特別賞「失敗を恐れず前進していきたい」
今季限りで引退した浅田真央さんに、サプライズで特別賞を贈った
スポニチアネックス
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浅田真央さんへ国民栄誉賞を授与すべきか 尾木ママが反対の理由
偉業を達成したアスリートというまつりあげた存在にしたくないと説明
文春オンライン
2017年4月24日
2017年4月22日
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国別対抗戦で掲げられた浅田真央さんへの寄せ書き 他国選手も賛同
主将の村元哉中が発案したもので、来日していた各国の選手らも書き込んだ
デイリースポーツ
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浅田真央さんの引退後のギャラ 井上公造氏「2倍アップは確実」
「今後、2倍アップは確実」「希少価値は圧倒的に出てくる」とコメント
スポーツ報知
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高梨沙羅 浅田真央さんのロスを語る「いまだに引退を受け入れられない」
「ショックでした。いまだに引退を受け入れられないでいる」とコメント
スポニチアネックス