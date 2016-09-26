ホセ・フェルナンデスさん死去
『ホセ・フェルナンデスさん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年4月14日
2017年3月17日
2017年2月26日
2016年10月30日
2016年9月29日
2016年9月28日
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事故死のホセ・フェルナンデスさん 妊娠中の恋人は報道とは別の女性
妊娠中の恋人がいると報じられたが、妊娠中なのは別の女性だったと判明した
女性自身
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イチロー マーリンズエースの事故死で「トレード要員」に現実味
エース級の補強は必至で、複数選手が絡むトレードになるとスポーツライター
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年9月27日
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エースを事故で失ったマーリンズ 劇的弾にチームメートが号泣
初回、先頭のゴードンが初球を打って今季1号となる右越え本塁打
デイリースポーツ
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岩隈久志ら日本人選手 フェルナンデス投手を悼む「信じられない」
マリナーズの岩隈久志は「驚いた、信じられない」と沈痛な面持ちでコメント
スポニチアネックス
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マーリンズのホセ・フェルナンデスさんが事故死 イチロー、涙こらえ追悼
マーリンズは記者会見を開き、選手全員も参加し悲報に哀悼の意を示した
スポーツ報知