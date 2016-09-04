「こち亀」連載終了
人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」が、40年にわたる連載の終了を発表した。
2019年10月25日
2016年9月29日
2016年9月24日
2016年9月22日
2016年9月21日
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秋本治氏が「こち亀」両津勘吉に贈った心からのねぎらい
最終回で両さんに「有給休暇を与え、休ませてあげよう」という挨拶文を掲載
ダ・ヴィンチWeb
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「こち亀」最終回 両津が「ラジオのリクエストはヤラセ」と発言し騒然
両津が「電話リクエストでベスト30を決めていたラジオ放送はヤラセ」と発言
ダ・ヴィンチWeb
2016年9月20日
2016年9月18日
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「こち亀」の秋本治氏が新作4作品を掲載予定 読者からは驚きの声
掲載終了と共に、秋本氏が冬から掲載予定の新作4作品が発表された
J-CASTニュース
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松本人志が「こち亀」最終回に感慨「いいとものフィナーレみたい」
久しぶりにジャンプを手にしたといい「それだけでウルッとくる」とコメント
トピックニュース
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「こち亀」のスペシャルアニメ放送 オープニングで粋な演出
オープニングの最後に原作者の秋本治氏と思われるキャラクターが登場
スポニチアネックス
2016年9月17日
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「こち亀」終了 秋本治氏が心境を吐露「まだ動き続けているみたい」
作者の秋本治氏は「両さんにこの辺で有給休暇を」とコメント
スポーツ報知
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「こち亀」アニメが8年ぶり復活 神谷明らが名前もない役柄で出演
「キン肉マン」を演じた神谷明、「ナルト」を演じた竹内順子らも登場
スポニチアネックス
2016年9月16日
2016年9月5日
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伊集院光の落書きが「こち亀」の背景に使われた過去
漫画のコマの背景に、自身の名前が書かれていたときの驚きを語った
トピックニュース
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「こち亀」最終巻の表紙が波紋 「これ見ると限界だったんだろうな」
「部長がいないのが凄く違和感」「顔変わり過ぎ」など波紋を呼んでいる
J-CASTニュース
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マツコ・デラックスが「こち亀」の秋本治氏に「ちゃんとしてるんだと思う」
作者の秋本治氏について「ちゃんとしてたんだと思う」と称えた
デイリースポーツ
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「こち亀」一度だけあった休載の危機も、「力技」で乗り越える
東京23区の半透明ゴミ袋がテーマの回で、肝心の条例が突然延期してしまった
トピックニュース
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「こち亀」新作アニメを18日に放送 うずまきナルト役の竹内順子など出演
キン肉マン役の神谷明、うずまきナルト役の竹内順子などの声優が出演
スポニチアネックス