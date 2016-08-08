イチローのメジャー通算3000安打

イチローが8月7日のロッキーズ戦に先発出場、7回の第4打席で右越え三塁打を放ち、メジャー史上30人目の通算3000安打を達成した。16年目での到達は史上最速。

2017年5月2日

2017年5月1日

2016年12月27日

2016年10月14日

2016年9月29日

2016年9月2日

2016年8月31日

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