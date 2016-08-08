イチローのメジャー通算3000安打
イチローが8月7日のロッキーズ戦に先発出場、7回の第4打席で右越え三塁打を放ち、メジャー史上30人目の通算3000安打を達成した。16年目での到達は史上最速。
2017年5月2日
2017年5月1日
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群を抜くイチローの自己管理術 マーリンズ指揮官「全く違う次元にある」
自己管理術について「全く違う次元にあるんだ。驚異的ですらある」と称賛
フルカウント
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イチローがメジャー通算3000安打を達成 王貞治氏がビデオメッセージで激励
球場の巨大スクリーンに王貞治氏からのビデオメッセージが流れる一幕も
フルカウント
2016年12月27日
2016年10月14日
2016年9月29日
2016年9月2日
2016年8月31日
2016年8月16日
2016年8月11日
2016年8月10日
2016年8月9日
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イチロー 歴史的偉業を見守った弓子夫人とお手製料理で「祝杯」
マイアミに到着したのは午前2時で、3時から夫人お手製の料理を食べたという
デイリースポーツ
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イチロー MLB通算3000安打を評価され、週間MVP受賞 ナ・リーグ移籍後初
イチローはメジャー通算3000安打達成が評価され、カブスの投手とともに選出
BASEBALL KING
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イチロー ホームの試合に代打で出場 ゴロも地元ファンから大歓声
イチローはメジャー通算3000安打達成後、初のホームでの出場
スポニチアネックス
2016年8月8日
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イチロー、野球の五輪復活に言及 WBCとの違いについて持論明かす
五輪については「アマチュアの最高の大会であるべきだ」と思っているそう
フルカウント
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イチローのヒット1本あたりの金額を概算 日本人男性の平均年収超える？
2016年までの生涯年俸を3000で割ると、ヒット1本は約565万円の価値となる
日刊SPA!
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王貞治氏がイチローの3000本安打を祝福「気の済むまで野球を」
「アメリカでも認めざるを得ない本当の金字塔ですね」と祝福
東スポWEB
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イチローがMLB通算3000安打を達成 心境吐露「しんどかった」
「この瞬間とても満足です。結構しんどかったですからね」と心境を吐露
日テレNEWS NNN