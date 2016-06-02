小林麻耶の長期休養
『小林麻耶の長期休養』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年6月27日
2017年10月6日
2017年6月4日
2017年4月3日
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坂上忍が小林麻耶＆麻央姉妹の現状に涙「待ってるよなんて言えない」
VTRが明けると、麻耶と妹の小林麻央の現状に声をつまらせ涙した坂上
トピックニュース
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小林麻耶が11カ月ぶりにテレビ復帰 「バイキング」にVTR出演
坂上忍からの単独インタビューに答える形で、約11カ月ぶりの「テレビ復帰」
スポニチアネックス
2017年3月31日
2016年10月28日
2016年9月27日
2016年9月10日
2016年9月5日
2016年9月3日
2016年9月1日
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薬丸裕英が小林麻耶から連絡がきたことを明かす「無理しないでね」
「『ブログ再開』うれしく思います でも… 無理しないで」と更新
デイリースポーツ
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小林麻耶が3カ月ぶりにブログを更新「自分を追い込んでしまった」
自分を追い込んだ結果、番組に迷惑をかけてしまったと心境を吐露
オリコンニュース
2016年7月19日
2016年6月10日
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坂上忍 休養中の小林麻耶にメッセージ「小林麻央に寄り添って」
「麻耶ちゃんは今、お休みしてますが、プロ意識が強いから」と心配した
スポーツ報知
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小林麻耶が宮迫博之に送ったメッセージ「好感度を上げといて」
乳がんを公表した妹の麻央に関し「みんなで頑張ります」と記していたという
デイリースポーツ