近江友里恵

近江友里恵は、NHKのアナウンサー。1988年生まれ、高知県出身。

2022年4月22日

2021年3月16日

2021年3月8日

2021年3月5日

2021年3月4日

2021年3月1日

2021年2月27日

2021年2月16日

2021年2月12日

2021年2月10日

2020年8月7日

2020年6月2日