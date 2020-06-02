近江友里恵
近江友里恵は、NHKのアナウンサー。1988年生まれ、高知県出身。
2022年4月22日
2021年3月16日
2021年3月8日
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近江友里恵アナの卒業後初の「あさイチ」博多大吉らがロス実感
MCの博多華丸・大吉と代打の森田洋平アナが並び、3人とも黒やグレーの装い
スポニチアネックス
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3月末で退社のNHK近江友里恵アナ「あさイチ」を前倒し卒業したワケ
5日に「あさイチ」を卒業したが、近江アナは「有休取得に入るので」と説明
NEWSポストセブン
2021年3月5日
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近江アナ「あさイチ」卒業、トレンド上位独占 フォロワー「まさに神回」
番組終了後、Twitterのトレンドでは関連ワードが上位を独占
スポニチアネックス
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「あさイチ」ラスト出演の近江友里恵アナ 4月以降は「町づくりの仕事」
4月からは「町づくりの仕事に関わることになりました」と報告
スポーツ報知
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NHK高瀬アナ 粋な「近江送り」であさイチ卒業の近江アナ惜別
同日に「あさイチ」を卒業する近江友里恵アナに向け、「近江送り」とエール
スポニチアネックス
2021年3月4日
2021年3月1日
2021年2月27日
2021年2月16日
2021年2月12日
2021年2月10日
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近江友里恵アナが退局 NHKは理由明かさず
「あさイチ」のキャスターを務める近江友里恵アナが3月末で退局すると説明
日刊スポーツ
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近江友里恵アナ「あさイチ」で退社報道に「お騒がせしています」
10日放送の同番組で、近江アナは「お騒がせしています」とコメント
スポニチアネックス
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「あさイチ」MCの近江友里恵アナが3月末退職か 後任は鈴木奈穂子アナ？
3月末でNHKを退職することが分かったと、日刊スポーツが報じた
日刊スポーツ