『三倉茉奈』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
誕生日に幼少期の姉妹ショットをInstagramで公開し、反響を呼んだ
スポーツ報知
芝居のダメ出しをされ、役柄もあり「親子喧嘩」している感覚になったそう
スポニチアネックス
視聴を呼びかけ、双子の妹・佳奈との自撮り写真を公開
「マナカナ」の2人がVTRに登場すると「やっぱりマナちゃんがいいな」と発言
E-TALENTBANK
相手は同じ歳で関西出身の一般男性だといい「優しく誠実」とその人柄を紹介
矢部との日々は「大家さんにとっても宝物だったでしょう」と小川菜摘は追悼
デイリースポーツ
「週に2回ぐらい茉奈が来てくれるんですよ」と告白
トピックニュース
ボカシを入れられていたのは三倉茉奈で、ネット上では「なんで？」と話題に
ナリナリドットコム
よしもと新喜劇の企画ドラマに出演し、2008年の「だんだん」以来の共演
出産直前である佳奈のお腹の大きさがわかるように並んだショットを公開
アメーバニュース
受験理由は、以前から保育士や子どもに興味があったからだという
妹・佳奈の娘の世話に慣れてきたが、母乳だけは出せないのだという
「止まるまで役者はやりつづけなきゃいけない」とコメント