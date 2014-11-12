今井翼のメニエール病

「タッキー＆翼」の今井翼が体調不良とめまいを訴え検査入院したところ、メニエール病と診断された。

2018年9月19日

2018年9月13日

2018年4月7日

2018年4月5日

2018年3月30日

2018年3月29日

2015年1月1日

2014年12月19日

2014年11月26日

2014年11月14日

2014年11月13日

2014年11月12日