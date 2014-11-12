「タッキー＆翼」の今井翼が体調不良とめまいを訴え検査入院したところ、メニエール病と診断された。
メニエール病の完治を目指す今井翼について、「体が一番大切」とコメント
デイリースポーツ
メニエール病は、突然のめまいや、耳鳴りなどが起こるものだと医療関係者
女性自身
典型的な症状は、回転性のめまいや吐き気、耳鳴り、難聴などだと医師は話す
オトナンサー
「まずは体調を回復させてもらいたいという思いが強い」とコメント
オリコンニュース
当面の活動休止が伝えられたが、レギュラーのラジオ番組は終了になるという
週刊女性PRIME
メニエール病は激しいめまいとともに耳鳴り、難聴を併発する内耳の病気
スポニチアネックス
今井翼はメニエール病から復帰後、初の本格ステージ復帰でファンを喜ばせた
皆さんのおかげで帰ってくることができた、と今井はリスナーに呼びかけた
25日に「徐々に回復に向かっております」とマスコミ向け文書で症状を語った
滝沢は「噛み癖があるので生は結構、怖い…」と本音を吐露した
度重なる目まいに難聴や耳鳴りなどを伴う内耳の病気
今井は突発性難聴を患っていた話もあり、三半規管に原因がある可能性が高い
日刊ゲンダイDIGITAL