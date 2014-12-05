競泳・冨田尚弥のカメラ窃盗騒動

競泳男子・平泳ぎ代表だった冨田尚弥（25）＝チームアリーナ＝が、韓国メディアのカメラ（約83万円相当）を窃盗したとされている。

2015年6月7日

2015年6月6日

2015年6月4日

2015年5月28日

2015年5月1日

2015年4月10日

2015年4月9日

2015年2月6日

2015年2月2日

2015年1月21日

2015年1月13日

2014年12月6日

2014年12月5日