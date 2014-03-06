千葉・柏市連続通り魔事件
千葉県柏市の路上で2014年3月、男性4人が相次いで襲われ、2人が死傷した連続通り魔事件。
2015年6月12日
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柏市連続通り魔 無期懲役の判決に竹井聖寿被告は拍手
千葉地裁は12日、被告に対して無期懲役の判決を言い渡した
日テレNEWS NNN
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千葉県柏市の連続通り魔事件 被告の男に無期懲役の判決
12日、被告の男に千葉地裁は求刑通りの無期懲役の判決を言い渡した
読売新聞オンライン
2015年6月5日
2015年5月29日
2014年4月11日
2014年3月24日
2014年3月21日
2014年3月18日
2014年3月15日
2014年3月14日
2014年3月13日
2014年3月11日
2014年3月9日
2014年3月8日
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通り魔 凶器はサバイバルナイフ?
男の自宅から押収された凶器が、サバイバルナイフであったとわかった
読売新聞オンライン
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通り魔「借金があり困っていた」
「借金があり、生活に困っていた」などと供述していることがわかった
日テレNEWS NNN
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柏通り魔 子供の頃にとった行動
ネットのプロフィールでは、子供の頃に爆弾を作った経験も語っている
東スポWEB
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通り魔「110番するんじゃねぇ」
現場を目撃したタクシー運転手は、もみ合う被害者と男に急停車
読売新聞オンライン