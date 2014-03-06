千葉・柏市連続通り魔事件

千葉県柏市の路上で2014年3月、男性4人が相次いで襲われ、2人が死傷した連続通り魔事件。

2015年6月12日

2015年6月5日

2015年5月29日

2014年4月11日

2014年3月24日

2014年3月21日

2014年3月18日

2014年3月15日

2014年3月14日

2014年3月13日

2014年3月11日

2014年3月9日

2014年3月8日

2014年3月6日