猫さんのお腹の下から生えている謎の黒い物体。気になって飼い主さんがツンツンしてみたところ、まるで「なぁ～にい～？」と某芸人のような反応を見せてくれました！その様子は記事執筆時点で318万回も再生されており、「これ何！？」「溜めてガン見するの好きw」などの声が寄せられました。 【動画：猫のお腹から出ている『謎の物体』をツンツンしていると…予想外の『爆笑の展開』】 お腹の下から生えている黒