― ダウは306ドル高と8日ぶりに最高値を更新、調整が続いていたハイテク株の買い戻しが相場を押し上げ ― ＮＹダウ 52182.74 ( +306.63 ) Ｓ＆Ｐ500 7440.43 ( +86.41 ) ＮＡＳＤＡＱ 25820.14 ( +522.52 ) 米10年債利回り4.375 ( +0.006 ) ＮＹ(WTI)原油 70.75 ( +1.52 ) ＮＹ金 4038.9 ( -57.4 ) ＶＩＸ指数17.65 ( -0.76 ) シカゴ日経225先物 (円建て)708