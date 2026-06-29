世の中には、周囲から「人当たりが良い」と評されながら、裏では他人を利用して搾取する人間が存在する。メーカー企業に勤める佐野雅人さん（仮名・32歳）は、そんなタイプの同期に苦しめられた経験があるという。「同期だった田崎（仮名）は要領が良くて、仕事ができる陽キャタイプの人間でした。入社した直後から目立つ存在で、先輩たちからも可愛がられていました」◆人当たりの良さに惹かれるも…社会人2年目になって、佐野さ