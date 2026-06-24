adidasは東京・原宿の「Kinetics HARAJUKU」にて、国内最大級規模となるユニフォームカスタムスタジオ「ADIDAS SUPPORTER'S CUSTOM STUDIO」を2026年6月13日から期間限定で展開している。【画像】熱気あふれる店内大人気TVアニメ『BLUELOCK(ブルーロック)』の限定描き下ろしイラストをはじめ、全60種類のオリジナルプリントをその場で圧着できる、サッカーファンもアニメファンも見逃せない注目のイベントだ。本記事では実際にユニ