市議が経営に関与する会社が、市バスを運行する組合と業務契約を結んでいるにもかかわらず、実際には業務を行わないまま報酬を不正に受け取ったなどの疑いが指摘されている問題で、三好市議会は6月23日、この市議に対する辞職勧告決議案を可決しました。（三好市議会・金村照一 議員）「木下善之議員に対し、政治的・道義的責任を明確にするため、議員の職を辞するよう強く勧告する」三好市議会の木下善之議員に対する辞職勧告決議