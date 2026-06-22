【写真】佐久間大介＆向井康二の自撮りショット／向井康二の過去表紙まとめ／各社から向井康二への祝福メッセージ Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。6月21日に誕生日を迎えた向井康二を祝福し、仲睦まじい2ショットを公開して反響を呼んでいる。 ■佐久間大介が向井康二を祝福！“さくこじ”密着2ショット公開 佐久間は「今日はうちの向井康二32歳の誕生日!!!!!!!!! こーじ！！！！！ 誕生日おめでとӦ