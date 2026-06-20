700psを求めて6.0Lへ拡大されたV12マイバッハ・エクセレロのスタイリングを担当したのは、ドイツ・プフォルツハイム工科大学。1938年に製作された、マイバッハSW38 ストロムリーニの流線型ボディに影響を受けた、フレドリック・ブルクハルト氏のアイデアが採用された。【画像】V12ツインターボで351.45km/hエクセレロ現行のマイバッハSLR マクラーレンも全100枚ツートーンカラーやグリルなど、当時のイメージを継承しつつ