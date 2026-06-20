アーティストの竹内唯人が、超人気音楽プロデューサーと制作した楽曲をスタジオで生披露し、人生を賭ける覚悟を伝えた。【映像】竹内唯人が“人生を賭けた”楽曲をスタジオ生披露6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、“国民的俳優”竹内涼真の弟でアーティストとして活動