アーティストの竹内唯人が、超人気音楽プロデューサーと制作した楽曲をスタジオで生披露し、人生を賭ける覚悟を伝えた。

【映像】竹内唯人が“人生を賭けた”楽曲をスタジオ生披露

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、“国民的俳優”竹内涼真の弟でアーティストとして活動する竹内唯人が、まさかの“逆オファー”で登場した。

竹内は19歳の時に恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』に出演し、一途な姿が反響を呼んで大ヒット。わずか3カ月後には歌手デビューを果たした。しかし、その後は順風満帆ではなく、19歳時の月収100万円から、現在は19万円のアルバイト生活で暮らしていること。21歳の時に400万円で購入したアウディを売却するも、ローンを相殺できず、その残りは兄・涼真に肩代わりしてもらうといった苦境が明らかに。今回、そんな中で“人生を賭けた”という自身の楽曲を制作する様子が公開された。

楽曲制作にあたり、「人生を賭けて本気で覚悟を伝えたい、という思いで作ってる曲がある」と明かす竹内。一緒に制作するのは、こっちのけんとの『はいよろこんで』やKing ＆ Princeなどの楽曲も手掛ける超人気音楽プロデューサーのGRP氏。友人である彼に頭を下げてお願いしたところ、「唯人のためなら」と引き受けてくれたのだという。

しかし、いざ制作に入ると、竹内の歌詞にGRP氏からは「まだちょっと偽ってる。もっとがむしゃらに書いていいんじゃないかな。自分が曲を聴いてワクワクするのかは大事」と率直な感想があがる。さらに、「80％の力で作った曲は、50〜60％ぐらいの感覚で向こうは聴いちゃう。100％以上のものを作らないと、100％で届けられない。『この曲で売れないとアカン』っていうのは、パンチが弱い」との指摘も入り、全面サポートで制作が進行した。

楽曲は完成したが、竹内の夢はそのミュージックビデオを制作すること。「この曲に対する思い、どんなアーティストなのかを伝えたい」。必要な資金500万円を集めるため、今回、資産家たちから応援金を募る「ギフティングステージ」に挑んだ。

『残ってる物がないから残せる物を創りたい』

『どうせ死んでも生きてもお祭り この人生売ってもまだ安い』

本気の覚悟を込めた楽曲『この人生売ってもまだ安い』を、資産家5人を前に生パフォーマンスした竹内。「“裕福なんじゃないか”とか思われていることをずっと隠してきて、自分も恥ずかしくて発信できずにいた」という葛藤を明かしつつ、「この番組を通して、“今の自分はこうで、こうなりたい”という覚悟を本気で伝えたい」と強い思いを語っていた。