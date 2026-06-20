パラグアイ代表FWミゲル・アルミロンが、FIFAワールドカップ2026から禁止された「発言内容を隠すために口を覆う行為」により、一発レッドカードで退場となった。今年2月に行われたチャンピオンズリーグのベンフィカ対レアル・マドリード戦が発端となり追加されたルールだ。ベンフィカのジャンルカ・プレスティアーニが、レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールに対し、シャツをまくり上げて口を隠しながら差別的な発