近年、学歴詐称や倫理問題を抱えた首長であったり、ヘイトスピーチやデマを平然と垂れ流す議員や陰謀論や排外主義を主張して当選してしまう候補者が頻繁に見受けられるようになった。かつて「泡沫候補」と呼ばれたユニークな候補は、もうその「面白さ」を失い、単に民主主義を破壊する存在になりつつある。そして、人口約18万7000人、中央線で新宿まで約27分の東京都立川市もまた、「民主主義の崩壊」が訪れつつある。ここで