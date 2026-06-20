定数28に40人が乱立。元N国系や異色候補が集う「立川市議選」にみる“地方政治のリアル”
近年、学歴詐称や倫理問題を抱えた首長であったり、ヘイトスピーチやデマを平然と垂れ流す議員や陰謀論や排外主義を主張して当選してしまう候補者が頻繁に見受けられるようになった。
かつて「泡沫候補」と呼ばれたユニークな候補は、もうその「面白さ」を失い、単に民主主義を破壊する存在になりつつある。
そして、人口約18万7000人、中央線で新宿まで約27分の東京都立川市もまた、「民主主義の崩壊」が訪れつつある。ここでは今、6月21日投開票の立川市議選が行われているが、定数28に対して40人が立候補し、日本の衰退を象徴するような候補たちが乱立しているのだ。
その状況を、共著として『限界地方政治』を上梓したばかりの選挙ウォッチャーちだい氏に寄稿してもらった。
◆お色気政見放送をした元N国候補
まずは、2024年7月の東京都知事選に「カワイイ私を見てね」という政治団体を立てて立候補したことがある内野愛里だ。
ご記憶にある方も多いかもしれないが、政見放送では「はあ、暑いね。緊張で暑くて困っちゃうわ」と言いながらシャツのボタンを外し、服を脱ぎ捨てると、チューブトップ姿になり、「かわいいだけじゃなくてセクシーでしょ。やだ、そんな目で見ないで」と視聴者に語りかけた。「そんな目で」と言われても、多くの人は「冷ややかな目」で見ていたわけだが、この演出をつけたのは「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志である。
内野は、立花が考えた「ポスター掲示板ジャック」という、24枚のポスター掲示板の枠を１か所5000円で一般人に販売するプロジェクトの駒として、24人擁立されたＮ国党の候補者の一人だ。
街のあちこちに選挙とは無関係の、犬や猫の写真、アプリの宣伝、部落差別の扇動、殺人犯への共感、女性向け風俗店の宣伝まで並んだ。こうした掲示板枠の確保のために立候補したのが内野愛里である。
◆N国を謳ってないが支援者はほぼN国
今回の立川市議選では「立川つながりの党」なる政治団体を立ち上げて立候補しているが、実際につながっているのは市民ではなく、反社会的カルト集団「ＮＨＫから国民を守る党」である。
立花孝志が逮捕されたことで、「ＮＨＫから国民を守る党」はホームページが閉鎖され、メインサービスだったＮＨＫ受信料の不払いを推奨するためのコールセンターも閉鎖された。ほぼ解散状態にあるため、正確には「ＮＨＫから国民を守る党」とつながっているとは言えないかもしれないが、彼女を支援しているのはＮ国党出身の者たちである。
◆ヘイト議員・へずまりゅう奈良市議との関係も
この選挙で現場を仕切っているのは「へずまりゅうの秘書」という肩書きの丸吉孝文で、へずまりゅうを奈良市議に当選させた立役者だ。へずまりゅうは、かつて「ＮＨＫから国民を守る党」の公認候補として参院補選に立候補したことがあり、迷惑系ユーチューバーが政治の世界に進出するキッカケもまた、立花孝志である。
選挙では、内野愛里は候補者名を「うちのあいり」と平仮名表記にすることで、過去を検索されないようにロンダリングしており、かつて「ＮＨＫから国民を守る党」から立候補していた過去を完全に消している。しかし、騙されてはいけない。彼女は実質的にＮ国党だからだ。
◆他にもいる要注意なトンデモ候補
もう一人、要注意人物を挙げるならば、宮沢博行率いる「創生党」から立候補している乙幡直樹である。宮沢博行は「パパ活不倫」で有名になった元衆議院議員だが、「ＮＨＫから国民を守る党」を改称した「みんなでつくる党」で活動していた「ＡＩメイヤー」と連携。「ＡＩメイヤー」は、「ＡＩが市長をやればいい」というコンセプトで、お面を被って多摩市長選や真鶴町長選などに立候補していた元プロレスラーの変人だが、その弟子のようなポジションの人間で、小金井市議選に「ＡＩメイヤー２号」として立候補していたのが乙幡尚樹である。
かつて「泡沫候補」と呼ばれたユニークな候補は、もうその「面白さ」を失い、単に民主主義を破壊する存在になりつつある。
そして、人口約18万7000人、中央線で新宿まで約27分の東京都立川市もまた、「民主主義の崩壊」が訪れつつある。ここでは今、6月21日投開票の立川市議選が行われているが、定数28に対して40人が立候補し、日本の衰退を象徴するような候補たちが乱立しているのだ。
◆お色気政見放送をした元N国候補
まずは、2024年7月の東京都知事選に「カワイイ私を見てね」という政治団体を立てて立候補したことがある内野愛里だ。
ご記憶にある方も多いかもしれないが、政見放送では「はあ、暑いね。緊張で暑くて困っちゃうわ」と言いながらシャツのボタンを外し、服を脱ぎ捨てると、チューブトップ姿になり、「かわいいだけじゃなくてセクシーでしょ。やだ、そんな目で見ないで」と視聴者に語りかけた。「そんな目で」と言われても、多くの人は「冷ややかな目」で見ていたわけだが、この演出をつけたのは「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志である。
内野は、立花が考えた「ポスター掲示板ジャック」という、24枚のポスター掲示板の枠を１か所5000円で一般人に販売するプロジェクトの駒として、24人擁立されたＮ国党の候補者の一人だ。
街のあちこちに選挙とは無関係の、犬や猫の写真、アプリの宣伝、部落差別の扇動、殺人犯への共感、女性向け風俗店の宣伝まで並んだ。こうした掲示板枠の確保のために立候補したのが内野愛里である。
◆N国を謳ってないが支援者はほぼN国
今回の立川市議選では「立川つながりの党」なる政治団体を立ち上げて立候補しているが、実際につながっているのは市民ではなく、反社会的カルト集団「ＮＨＫから国民を守る党」である。
立花孝志が逮捕されたことで、「ＮＨＫから国民を守る党」はホームページが閉鎖され、メインサービスだったＮＨＫ受信料の不払いを推奨するためのコールセンターも閉鎖された。ほぼ解散状態にあるため、正確には「ＮＨＫから国民を守る党」とつながっているとは言えないかもしれないが、彼女を支援しているのはＮ国党出身の者たちである。
◆ヘイト議員・へずまりゅう奈良市議との関係も
この選挙で現場を仕切っているのは「へずまりゅうの秘書」という肩書きの丸吉孝文で、へずまりゅうを奈良市議に当選させた立役者だ。へずまりゅうは、かつて「ＮＨＫから国民を守る党」の公認候補として参院補選に立候補したことがあり、迷惑系ユーチューバーが政治の世界に進出するキッカケもまた、立花孝志である。
選挙では、内野愛里は候補者名を「うちのあいり」と平仮名表記にすることで、過去を検索されないようにロンダリングしており、かつて「ＮＨＫから国民を守る党」から立候補していた過去を完全に消している。しかし、騙されてはいけない。彼女は実質的にＮ国党だからだ。
◆他にもいる要注意なトンデモ候補
もう一人、要注意人物を挙げるならば、宮沢博行率いる「創生党」から立候補している乙幡直樹である。宮沢博行は「パパ活不倫」で有名になった元衆議院議員だが、「ＮＨＫから国民を守る党」を改称した「みんなでつくる党」で活動していた「ＡＩメイヤー」と連携。「ＡＩメイヤー」は、「ＡＩが市長をやればいい」というコンセプトで、お面を被って多摩市長選や真鶴町長選などに立候補していた元プロレスラーの変人だが、その弟子のようなポジションの人間で、小金井市議選に「ＡＩメイヤー２号」として立候補していたのが乙幡尚樹である。