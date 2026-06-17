2026年6月21日(日)は父の日。情報メディアサイト「父の日.jp」が発表した「5月版・父の日検索キーワードランキング2026 商品ワードTOP15」では、「ウナギ」や「ビール」といった贅沢グルメが根強い支持を集める一方、7位に「リカバリーウェア」、13位に「美容ギフト」が突如ランクインしている。【写真】「父の日限定 BAKUNE パジャマ スムース 上下セット」(3万3880円)昨今は「いつまでも元気で格好よくいてほしい」という願いか