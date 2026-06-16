オランダ戦でベンチから森保一監督やスタッフが、数字の書かれたホワイトボードをピッチに示している光景がSNSで話題となっていたが、日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は「時間が見えなくて」と、ピッチ上の選手たちから電光掲示板の時計が見えないための緊急措置だったことを明かした。「電光掲示板が真ん中にしかなくて、サイドからしか今、何分かというのが分からないというのを聞いて、周りのスタッフに伝えて、何か伝える