体調も崩し、自分も泣いてばかり、息子のリウ君も泣かせてばかり…。【漫画】本編を読む産後まもなく夫が大麻所持で逮捕されるという、あまりにも突然の出来事を描いた漫画『出産から5カ月で夫が居なくなりました』。今回は第20話から第24話までのエピソードを紹介するとともに、作者のReina(@Reina770)さんに、当時の心境について話を聞いた。■夫がいなくなった翌日『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』20-1『出産から5ヶ月