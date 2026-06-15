カバンの中の人と目が合った!?【漫画】本編を読む駅員経験を持つザバック(@theback_blog)さんは、駅員の日常を描いた漫画をSNSやブログで発信している。今回は「100日後にやめる契約駅員さん」から、駅で見つかった落とし物を巡るエピソードを紹介するとともに、実際の忘れ物事情について話を聞いた。■ホームに残された大きなカバン010203ある日、駅のホームを見回っていたペン助は、ベンチに置き去りにされた大きなカバンを発見