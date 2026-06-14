浮気調査や身辺調査を手がけるMR探偵事務所（東京都新宿区）が、「夫婦のスマホ利用×浮気・不倫の兆候」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。【画像】うわ…えっぐ！「配偶者の浮気を疑った」既婚者たちのTOP回答（図解：8枚）配偶者の“スマホの使い方”に違和感が…？調査は4月24日・25日、30〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。まず、「あなたは、配偶者のスマートフォンの使い方に