敵地でのホワイトソックス戦で初回に14号【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放った。3打数1安打2四球で勝利に貢献。試合後、報道陣の取材に応じた。第1打席では相手先発バークが1-0から投じた内角高めフォーシームを右翼