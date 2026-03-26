北中米ワールドカップを戦う日本代表は13日、グループリーグ初戦オランダ戦(14日)の前日練習をダラスの練習施設で行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、左足首負傷で離脱したMF遠藤航(リバプール)に代わる追加招集のFW町野修斗(ボルシアMG)が初めて合流。サポート選手も含めて28人でトレーニングを行った。日本代表は12日夕にベースキャンプ地のナッシュビルを出発し、ダラス入り。一夜明けての最終調整となった。練習は午