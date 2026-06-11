レーザーで精密にカットされた木製ジグソーパズルの「WOODY PUZZLE LigMe」（ウッディパズルリグミー）シリーズに、新たに「ニョロニョロ」が2026年6月下旬に登場する。＞＞＞ウッディパズルリグミーニョロニョロをチェック！（写真5点）『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『ҷ