シリーズ累計100万部突破の⼈気ライトノベル『最強魔法師の隠遁計画』のTVアニメ化が決定。ティザービジュアルとティザーPVが公開。キャスト・スタッフ情報も公開された。＞＞＞PV場面カットやお祝いイラストをチェック！（写真13点）『最強魔法師の隠遁計画』は10万⼈以上存在する魔法師の頂点に⽴つ最強の魔法師、アルス・レーギンが、 ⾝分を隠して魔法学院へ通い、 後進育成と魔物討伐に挑む学園アク