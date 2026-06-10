【最強魔法師の隠遁計画】2027年TVアニメ化！ ティザービジュアル＆PV公開、アルス役は上村祐翔
シリーズ累計100万部突破の⼈気ライトノベル『最強魔法師の隠遁計画』のTVアニメ化が決定。ティザービジュアルとティザーPVが公開。キャスト・スタッフ情報も公開された。
＞＞＞PV場面カットやお祝いイラストをチェック！（写真13点）
『最強魔法師の隠遁計画』は10万⼈以上存在する魔法師の頂点に⽴つ最強の魔法師、アルス・レーギンが、 ⾝分を隠して魔法学院へ通い、 後進育成と魔物討伐に挑む学園アクションファンタジー。 原作⼩説 ・ コミカライズと幅広く展開され、 シリーズ累計100万部を突破。そんな本作の TV アニメ化が決定。CBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2027年放送開始だ。
公開されたティザービジュアルでは、 本作を象徴するバベルの塔や 、 魔物によって退廃した世界を背に、余裕の表情で魔法師の武器”AWR”を構える主⼈公・アルスの姿が描かれている。最強の魔法師としての⾵格と存在感を感じさせるビジュアルに仕上がっている。
あわせて公開されたティザーPVでは、最強の魔法師として圧倒的な⼒で魔物を討伐するアルスの姿と、 さらに、 魔法学院での新たな出会いを予感させるシーンも描かれており、 アルスの新⽣活の幕開けを感じさせる映像となっている。
現役最強の魔法師である本作の主⼈公、 アルス・レーギン役は 『⽂豪ストレイドッグス』 中島敦役などで知られる上村祐翔が担当。上村からはキャストコメントも到着。
監督は 『デュエル・マスターズ』シリーズ、 『私を喰べたい、 ひとでなし』 の鈴⽊裕輔、 シリーズ構成は 『特装合体ロボ ジョブレイバー』 、 『ひみつのアイプリ』 の市川⼗億衛⾨、 キャラクターデザインは 『名探偵プリキュア』、『ゆるキャン△』シリーズで作画監督を務めた北島勇樹、 ⾳響監督は 『薫る花は凛と咲く』 、 『アイドリッシュセブン』 の濱野⾼年が務める。 アニメーション制作は HOTLINE が担当する。
さらに、原作・イズシロ先⽣、キャラクター原案・ミユキユリア先⽣、コミカライズ・⽶⽩かる先⽣からお祝いコメント＆イラストが到着している。
そしてTVアニメ化を記念し、 本編へと繋がるもう⼀つの物語――アルスの前⽇譚を描くコミック新連載『最強魔法師の隠遁計画 ゼロ -始まりの秘史録-』も始動。
本作で描かれるのは、 主⼈公アルス・レーギンが「第⼆魔法学院」 へと⼊学する前の物語。いかにして彼が「世界最強のシングル魔法師」 と呼ばれるに⾄ったのか、その過酷な軌跡と知られざる過去が明かされる。
漫画は、原作のコミカライズでも圧倒的な筆致を誇った⽶⽩かる先⽣が続投。作品の空気感をそのままに、より深く、より鮮烈に『最強魔法師の隠遁計画』 の世界を掘り
下げていく。
またアニメ化決定を記念して、 TVアニメ公式X（@saikyo_mahoushi）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。 抽選で3名にアルス役・ 上村祐翔サイン⼊り⾊紙をプレゼント。詳細はTVアニメ公式Xをご確認を。
（C）イズシロ・ホビージャパン／『最強魔法師の隠遁計画』製作委員会
＞＞＞PV場面カットやお祝いイラストをチェック！（写真13点）
『最強魔法師の隠遁計画』は10万⼈以上存在する魔法師の頂点に⽴つ最強の魔法師、アルス・レーギンが、 ⾝分を隠して魔法学院へ通い、 後進育成と魔物討伐に挑む学園アクションファンタジー。 原作⼩説 ・ コミカライズと幅広く展開され、 シリーズ累計100万部を突破。そんな本作の TV アニメ化が決定。CBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2027年放送開始だ。
あわせて公開されたティザーPVでは、最強の魔法師として圧倒的な⼒で魔物を討伐するアルスの姿と、 さらに、 魔法学院での新たな出会いを予感させるシーンも描かれており、 アルスの新⽣活の幕開けを感じさせる映像となっている。
現役最強の魔法師である本作の主⼈公、 アルス・レーギン役は 『⽂豪ストレイドッグス』 中島敦役などで知られる上村祐翔が担当。上村からはキャストコメントも到着。
監督は 『デュエル・マスターズ』シリーズ、 『私を喰べたい、 ひとでなし』 の鈴⽊裕輔、 シリーズ構成は 『特装合体ロボ ジョブレイバー』 、 『ひみつのアイプリ』 の市川⼗億衛⾨、 キャラクターデザインは 『名探偵プリキュア』、『ゆるキャン△』シリーズで作画監督を務めた北島勇樹、 ⾳響監督は 『薫る花は凛と咲く』 、 『アイドリッシュセブン』 の濱野⾼年が務める。 アニメーション制作は HOTLINE が担当する。
さらに、原作・イズシロ先⽣、キャラクター原案・ミユキユリア先⽣、コミカライズ・⽶⽩かる先⽣からお祝いコメント＆イラストが到着している。
そしてTVアニメ化を記念し、 本編へと繋がるもう⼀つの物語――アルスの前⽇譚を描くコミック新連載『最強魔法師の隠遁計画 ゼロ -始まりの秘史録-』も始動。
本作で描かれるのは、 主⼈公アルス・レーギンが「第⼆魔法学院」 へと⼊学する前の物語。いかにして彼が「世界最強のシングル魔法師」 と呼ばれるに⾄ったのか、その過酷な軌跡と知られざる過去が明かされる。
漫画は、原作のコミカライズでも圧倒的な筆致を誇った⽶⽩かる先⽣が続投。作品の空気感をそのままに、より深く、より鮮烈に『最強魔法師の隠遁計画』 の世界を掘り
下げていく。
またアニメ化決定を記念して、 TVアニメ公式X（@saikyo_mahoushi）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。 抽選で3名にアルス役・ 上村祐翔サイン⼊り⾊紙をプレゼント。詳細はTVアニメ公式Xをご確認を。
（C）イズシロ・ホビージャパン／『最強魔法師の隠遁計画』製作委員会
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