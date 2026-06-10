恒松祐里さんが始球式に登場■ロッテ 3ー1 中日（9日・ZOZOマリンスタジアム）俳優の恒松祐里さんが9日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-中日の交流戦でセレモニアルピッチを務めた。華麗なフォームから投じたボールは、ワンバウンドも“ストライク投球”に。見事な一球は「おぉぉいい球」「ナイスピッチング」と、ファンの間で注目を集めた。この試合は「STAR WARS NIGHT」として開催。恒松さんは、シリーズの人気キャ