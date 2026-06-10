大雨が去った直後、ドジャース打線が猛攻【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）雨上がりの敵地に架かった虹は、ドジャース快勝の“兆し”となったのかもしれない。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。同点で迎えた7回、一挙10点をあげる猛攻で勝利を引き寄せた。左翼席後方に虹が出現するなかでも攻撃に「なんという幸運」とファンが反応した。6回裏、パイレーツ攻撃中に