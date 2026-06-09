赤色灯福岡県警粕屋署は9日、ゴルフレッスンの受講生だった40代女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行を加えたとして、わいせつ目的略取や不同意性交などの疑いで福岡市東区名子3丁目、ティーチングプロ綿谷俊郎容疑者（69）を逮捕した。「薬物が含まれる飲料は飲ませていない」と容疑を否認している。逮捕容疑は4月2日午後2時25分過ぎから午後5時ごろ、佐賀県の駐車場に止めた車の中で女性に睡眠薬を混ぜた飲料を飲ませた後、福岡県